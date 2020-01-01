راموس وفان دايك .. هل حُسم الصراع المُفتعل أم ازداد تعقيدًا؟

مقارنة دائمة بين راموس وفان دايك

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل. لا بل هذا، لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين مدافعين من العيار الثقيل، سيرخيو راموس القلب النابض لريال مدريد وفيرجيل فان دايك حائط ليفربول الخرساني.

ليفربول يخسر بالسبعة، فيرجيل فان دايك يتسبب في هدف يدخل في مرمى فريقه نتيجة خطأ ساذج، أو يقدم مباراة سيئة، جماهير ريال مدريد تحتفل. لماذا نحن هنا؟

في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى الذي يحدث فيها هذا الأمر، فمنذ بات فيرجيل فان دايك يصنف كأفضل مدافع في العالم بعد الموسم التاريخي له مع ليفربول في 2019 ونحن نعيش هذه الأجواء دائمًا، في كل مرة يذكر اسم فيرجيل يرد جمهور ريال مدريد بذكر اسم راموس.

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هذه الأشياء تحدث بين الجماهير بشكل طبيعي، وهي مناوشات معتادة يحاول من خلالها كل مشجع إثبات أحقية لاعبه في أن يكون الأفضل في أي شيء، ولكن الأزمة أنها قادتنا إلى مغالطة رجل القش وإلى محاولة منطقة هذه العاطفة وصبغها بالكلمات العقلانية وتجريدها من مساحة المناوشات الجماهيرية المعتادة.

ليفربول تلقى ثلاثة أهداف أمام ليدز يونايتد ثم بعدها بمباراتين تلقى 7 أمام أستون فيلا، وبين كل ذلك تبدو أخطاء فان دايك وسوء مستواه محورًا مهمًا لإثبات أفضلية راموس أو أي مدافع آخر عليه بالنسبة للجماهير.

هذا الخطأ جعل فان دايك مادة للسخرية من كل من لا يحبه، وأبرزهم جماهير ريال مدريد الذين وضعوا اسم راموس في جملة مفيدة كالعادة بعدها، مستخدمين مغالطة رجل القش في محاولة نفي شيء وهمي لم يقله صاحبه أصلًا.

هنا تخيل البعض أن فان دايك لا يخطئ، لذا فإنه حين يخطئ يظهر هؤلاء ليسخروا ممن قالوا إنه لا يخطئ، السؤال هنا، هل قال أحدهم أنه لا يخطئ؟ لا، ربما قالها رجل القش.

الإحصائيات ردت على هذه المعادلة بالعودة إلى 2018، وهو تاريخ انضمام المدافع الهولندي إلى ليفربول، حيث ارتكب فيرجيل فان دايك 5 أخطاء أدت إلى أهداف، بينما سيرخيو راموس؟ 5 أيضًا، إذا لماذا كل هذا الهراء؟ نحن لا ندري، ولذلك نحاول أن نتساءل أصلًا.

المباريات التي أخطأ فيها راموس بالترتيب كانت المواجهة أمام بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا والذي تعادل فيه ريال مدريد أمام الفريق البافاري بهدفين لمثلهما، ولكن الملكي صعد بأفضلية فوز الذهاب.

المباراة الثانية كانت ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي 2018 وانتهت بفوز أتلتيكو 4-2 وخسر ريال مدريد البطولة، الثالثة كلاسيكو الـ 5/1 الشهير والهدية التي منحها لسواريز، وأخيرًا مباراتين في الموسم المنصرم أمام سوسييداد فاز بها ريال مدريد بثلاثية، وآخر المباريات قبل الكورونا وخسارة الصدارة على يد ريال بيتيس.

أما فان دايك فلم تتسبب أخطاؤه في خسارات سوى تلك التي حدثت أمام آرسنال نهاية الموسم المنصرم وبعد حسم الريدز للقب الدوري، عدا ذلك فأمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال و3 مباريات أخرى في الدوري انتصر فيهم الريدز.

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الجدير بالذكر أن جماهير ريال مدريد التي تغافلت لسنوات عن أخطاء راموس مقابل تسجيله أهداف في أوقات حاسمة نسيت أن فيرجيل فان دايك يسجل أهدافًا لولاها لما فاز ليفربول بالبريميرليج في الموسم الماضي.

فسدت القصة الآن؟ نتمنى أن تفسد للأبد حتى لا نختلق المزيد من اللا شيء حول لا شيء فقط لأن بعض الجماهير تحب أن تقحم أسماء لاعبيها في أي سياق.