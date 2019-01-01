راموس: هازارد لاعب كبير لكن ضمه لريال مدريد ليس من اختصاصاتي

سيرجيو راموس قائد ريال مدريد يشيد بالنجم البلجيكي إيدن هازارد هداف تشيلسي ويؤكد أنه ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد بنظيره البلجيكي إيدن هازارد هداف تشيلسي الإنجليزي وبما يقدمه من مستويات مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها راموس ضمن مؤتمر صحفي وأكد خلالها أن انضمام هازارد لريال مدريد من عدمه ليس ضمن اختصاصاته.

وقال راموس: “أنا أعتبر إيدن هازارد ضمن واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، هو منهم بكل تأكيد بما يقدمه من مستويات".

وأضاف: "لا أحب أن أعطي النصائح أي شخص، حتى لو كانت تلك النصائح لها علاقة بتوقيعه مع ريال مدريد أم لا على سبيل المثال".

وأكمل: "الحديث عن ذلك الأمر خارج اختصاصاتي، أنان قائد الفريق وهناك أمور أخرى أتحدث عنها ليس من ضمنها ذلك".

جدير بالذكر أن راموس كان قد أعلن اليوم عن استمراره مع ريال مدريد لما هو بعد الموسم المنصرم رغم كل الأحاديث عن رحيله.