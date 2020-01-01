راموس: مباراة بلد الوليد الأصعب هذا الموسم

راموس يعترف بمعاناة فريقه أمام بلد الوليد

اعترف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، بصعوبة مباراة فريقه يوم أمس أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

ريال مدريد فاز بصعوبة على بلد الوليد بهدف نظيف في دقائق المباراة الأخيرة برأسية اللاعب ناتشو على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا".

وقال راموس في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة من أصعب مباريات الموسم وجدنا صعوبة كبيرة في لعب الكرة، والتمرير والتحرك خاصة في الشوط الأول".

وأضاف: " في الشوط الثاني كانت الأمور أفضل ووجدنا المساحات وتمكنا من إلحاق الضرر بهم ثم سجلنا هدف الفوز عن طريق ناتشو بعد كرة عرضية من كروس، نحن سعداء جداً ".

أما مسجل الهدف ناتشو فيرنانديز فأكد: "سعيد بتسجيل الهدف وجلب الفوز ووضعنا في صدارة الدوري مرة أخرى".

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وتابع: "لم أكن سأتقدم في كرة الهدف لكن زيدان طلب مني التقدم عند القائم الأول للمرى وصادف الحظ أن الهدف جاء من نفس المكان".

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارف 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.