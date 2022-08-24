راموس لم يستسلم وعينه على قيادة إسبانيا في كأس العالم

راموس عاد إلى التألق مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، ويأمل أن يقوده ذلك للعودة إلى منتخب إسبانيا قبل كأس العالم 2022.

يأمل سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن تكون بداية منافسات موسم 2022-23 هي بوابته للعودة إلى منتخب إسبانيا، قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

راموس بدأ موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن عطلت الإصابات موسمه الأول بشكل كامل، ويبدو أن المدافع الإسباني المخضرم قد وجد أفضل نسخة منه مرة أخرى.

وحتى الآن، بدأ راموس أساسيًا مع باريس سان جيرمان في أربع مباريات، بداية من مواجهة السوبر الفرنسي أمام نانت، ثم في ثلاث جولات من الدوري الفرنسي، وخرج نادي العاصمة الفرنسية منتصرًا في جميعها، مسجلًا 21 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة أهداف فقط.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن اللحظة الحالية التي يعيشها راموس مع باريس سان جيرمان وضعته من جديد تحت الأنظار على أمل العودة إلى منتخب إسبانيا.

وقبل ثلاثة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لم يستسلم راموس، وسيبذل قصارى جهده لاستعادة ثقة لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، بعد قرابة عام ونصف من الغياب عن "لا روخا"، حيث تعود آخر مباراة له إلى 31 مارس 2021 ضد كوسوفو ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

ومنذ ذلك الاستدعاء الأخير، في آخر موسم له مع ريال مدريد، دخل راموس في دوامة الإصابات، التي منعته من المشاركة فيما تبقى من موسم 2020-21 مع ريال مدريد، ومع انتقال إلى باريس سان جيرمان، شارك في 13 مباراة فقط خلال موسم 2021-22، وهو ما أعاق عودته إلى المنتخب الإسباني.

ويبدو الآن أن راموس قد ألقى بالمشاكل الجسدية وراء ظهره، وهو مستعد ليس فقط ليكون لاعبًا محوريًا مع باريس سان جيرمان، ولكن للقتال من أجل حلمه باللعب في كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته.