راموس لإنريكي: كل انتصار لإسبانيا هدية لك

تعرف على تصريحات راموس بعد رحيل إنريكي عن تدريب إسبانيا

أعلن سيرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، دعمه للمدرب السابق لويس إنريكي بعد رحيله عن تدريب منتخب اللاروخا.

لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، قد أعلن رحيل إنريكي وتعيين مساعده روبرتو مورينو خليفة له.

وقال راموس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نقدم لك كل الدعم والتشجيع، كل فوز للمنتخب الإسباني سيكون لك أيها المدرب".

💫الإتحاد الإسباني يعلن رحيل لويس إنريكي عن تدريبب المنتخب لأسباب شخصية



روبيرتو مورينو سيتولى قيادة الفريق 👨‍🏫 pic.twitter.com/gRYWcBPTtT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

جدير بالذكر أنّ اللوتشو لم يتواجد على مقاعد منتخب إسبانيا في آخر 3 مباريات ضد مالطا والسويد وجزر الفارو في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

إنريكي تولى تدريب إسبانيا بعد كأس العالم ووضع اللاروخا على صدارة المجموعة السادسة من التصفيات.

وكان مدرب برشلونة السابق قد أرسل خطابًا للاعتذار عن تدريب المنتخب مشيدًا بتفهم الإعلام والاتحاد الإسباني لقراره.