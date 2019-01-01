كأس العالم للسيدات
تصفيات كأس أوروبا

راموس لإنريكي: كل انتصار لإسبانيا هدية لك

التعليقات()
Social Media
تعرف على تصريحات راموس بعد رحيل إنريكي عن تدريب إسبانيا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن سيرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، دعمه للمدرب السابق لويس إنريكي بعد رحيله عن تدريب منتخب اللاروخا.

لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، قد أعلن رحيل إنريكي وتعيين مساعده روبرتو مورينو خليفة له.

وقال راموس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نقدم لك كل الدعم والتشجيع، كل فوز للمنتخب الإسباني سيكون لك أيها المدرب".

جدير بالذكر أنّ اللوتشو لم يتواجد على مقاعد منتخب إسبانيا في آخر 3 مباريات ضد مالطا والسويد وجزر الفارو في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

اختيارات المحررين

إنريكي تولى تدريب إسبانيا بعد كأس العالم ووضع اللاروخا على صدارة المجموعة السادسة من التصفيات.

وكان مدرب برشلونة السابق قد أرسل خطابًا للاعتذار عن تدريب المنتخب مشيدًا بتفهم الإعلام والاتحاد الإسباني لقراره.

إغلاق