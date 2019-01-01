راموس: كنا نستحق ركلتي جزاء في غاية الوضوح

قائد النادي الملكي يؤكد على أحقية فريقه في حصد الثلاث نقاط من كامب نو

خرج نادي ريال مدريد بنتيجة سلبية أمام مضيفه وغريمه برشلونة في كلاسكيو الأرض بالدوري الإسباني، حيث انتهى اللقاء على ملعب كامب نو بالتعاد السلبي 0-0.

كان النادي الملكي قد سيطر على مجريات الأمور في معظم دقائق الشوط الأول وكان الأخطر والأقرب للتسجيل ولكن لم ينجح في التغلب على براعة الحارس الألماني تير شتيجن، كما فشل برشلونة أيضًا في كسر تألق دفاع النادي الملكي في الشوط الثاني.

وفي تصريحات القائد سيرخيو راموس بعد المباراة قال: "لقد قدمنا أداء جيد اليوم، واعتقد أن النتيجة إيجابية، كنا نستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط في رأيي ولكن كانت مباراة صعبة".

✅ فاز 2-1

⭕️ تعادل 1-1

✅ فاز 3-1

⭕️ تعادل 2-2

⭕️ تعادل 0-0 pic.twitter.com/9KAB4LHi1X — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2019

وتابع: "فاران تحدث معي عن ركلات الجزاء ورأيت المشهد بين شوطي المباراة، اعتقد أننا كنا نستحق الحصول على ركلتين جزاء اليوم، كان الأمر في غاية الوضوح".

وأضاف: "نحن نمر بفترة جيدة ويجب أن نستمر على ذلك المستوى من أجل التطور مستقبلًا".

يذكر أن ريال مدريد يتساوى مع برشلونة في عدد النقاط ببطولة الدوري حيث يمتلك كل منهما 36 نقطة ولكن النادي الكتالوني يتصدر قائمة الترتيب بفارق الأهداف.