راموس: علينا التعلم، ولهذا عانينا والتحكيم يبذل ما في وسعه

سيرخيو راموس نجم فريق ريال مدريد يتحدث عن الفوز على ريال بيتيس بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

أعرب سيرخيو راموس نجم فريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم أمام نظيره ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها راموس عقب اللقاء الذي أقيم ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعب الفريق الأندلسي.

وقال راموس: "لقد منحناهم السيطرة لمدة 30 دقيقة في المباراة، ولهذا السبب عانينا خلال المواجهة في تلك الفترة منها".

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وأضاف: "علينا أن نتعلم مما حدث اليوم، الأمور لن تسير دائمًا بتلك الطريقة، ولن نستطيع العودة في كل مرة نتأخر فيها".

وعلق قائد الملكي عن الأنباء التي انتشرت عن قرب كيليان مبابي من الفريق، واحتياج الإدارة لخصم المزيد من المستحقات من أجل النجاح في ضمه من باريس سان جيرمان.

وقال راموس: "عندما احتاج النادي المساعدة الاقتصادية من جانبنا قمنا بذلك على الفور حتى يحصل الجميع على رواتبه، الأمر الآن في يد الحكومة، وإذا كان أحدهم سينضم إلينا فالأبواب مفتوحة".

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وأنهى كلماته عن التحكيم وقال: "الكل هنا يحاول القيام بما في وسعه، والحكام هنا من أجل ذلك وهذه هي كرة القدم، وأنا لست هنا للحديث عنهم"

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد وصل للنقطة الرابعة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني بينما بقى بيتيس في المركز الثاني برصيد ست نقاط.