هل أكد زيدان أنباء قرب مبابي؟ .. "لا أريد صفقات في ريال مدريد"

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعلن رفضه للصفقات في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره ريال بيتس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية خرج بها زيدان عقب اللقاء، وأكد خلالها أنه سعيد بالشكل الحالي لفريقه، ولا يسعى لضم أي صفقات جديدة في المستقبل القريب.

وقال زيدان: "الجميع يعلم أن ريال مدريد يستطيع أن يتحسن وذلك سيحدث، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد في أول 15 دقيقة لكننا تراجعنا بعد ذلك والأمور تعقدت عندما سجلوا الأول والثاني، لكن فريقي كان في حالة جيدة بالشوط الثاني وعدنا في النتيجة".

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وأضاف: "الجانب الذهني كان في منتهى الأهمية، نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف اليوم وكان من الممكن أن نسجل المزيد".

وأردف عن الحكام: "لقد راجعوا اللعبة جيدًا وهم من يتخذون القرارات، لقد كانت مباراة صعبة أمام خصم عنيد في ملعب ليس بالسهل، وحققوا الفوز في أول مواجهتين، أنا سعيد بالعمل الذي قمنا به".

وعن سوق الانتقالات قال: "لا أريد صفقات، لقد قمنا مناقشة هذا من قبل، أنا سعيد بالهيكل الحالي للفريق، وسنحاول أن نقدم مستويات جيدة".

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جدير بالذكر أن صحيفة "ABC" كانت قد أكدت اليوم أن ريال مدريد يحاول توفير المال للصيف المقبل من أجل شراء كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.