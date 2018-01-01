راموس: الفوز هو هدف ريال مدريد الوحيد برونالدو أو بدونه

مدافع البلانكوس يؤكد أن فريقه لم يتأثر كثيرًا برحيل البرتغالي رغم أنه كان حاسمًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى سيرخيو راموس؛ مدافع ريال مدريد الإسباني، أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم الفريق السابق، عنه لن يفرق كثيرًا في الأداء، مؤكدًا أن البلانكوس قدموا إلى الإمارات للتتويج أبطالًا لكأس العالم 2018.

الملكي يستهل مشواره في المونديال بعد غدٍ الأربعاء، بملاقاة كاشيما إنتلرز الياباني، في نصف النهائي، على استاد مدينة زايد الرياضية.

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وقال راموس، عن غياب رونالدو لأول مرة في المشاركة مع الريال بالمونديال، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "لا أعتقد أنك سترى فارق كبير في أرض الملعب، ما زلنا فريقًا متكاملًا، على الرغم من رحيل رونالدو، الذي كان حاسمًا للغاية للريال، لكننا سنظل ننافس دائمًا على البطولات، الفوز دائمًا هو هدفنا".

وأضاف: "كأس العالم بمثابة مكافأة على نجاح الموسم الماضي، ويمنحنا فرصة لنصير أبطالًا للعالم بعدما توجنا أبطالًا لأوروبا الموسم الماضي، هو تجربة رائعة.

"لدينا بعض الذكريات الرائعة بالمونديال، لأننا حصلنا عليه في أعوام سابقة، هو بطولة قصيرة، وليس هناك فرصة لأي أخطاء، هما مباراتين فقط نصف نهائي ونهائي، ونحن نريد أن نعود بالكأس إلى إسبانيا".

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عن مواجهتهم لكاشيما الياباني في نهائي المونديال من قبل، علق المدافع: "بالتأكيد خبرتنا ومعرفتنا السابقة بكاشيما سيكون لهم دورًا في اللقاء، ريال مدريد لديه تاريخ عظيم ضد الفريق الياباني، لكن ليس بإمكاننا أن نعتمد على ذلك كثيرًا، لأن التاريخ وحده لا يمنحك الفوز".

واختتم: "في كل مرة الأمر يزداد صعوبة، لكن ليس هناك أي شيء أن الخبرات مهمة للغاية، وريال مدريد لديه الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة".

وكان ريال مدريد قد توج بطلًا للعالم على حساب الفريق الياباني من قبل عام 2016، بعدما تغلب عليه في النهائي برباعية مقابل هدفين، في الأشواط الإضافية، سجل منها رونالدو "هاتريك" وكريم بنزيما هدفًا وحيدًا.