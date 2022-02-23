"راموس رهان فاشل وعليه أن يعتزل"

يخيم الغموض على موقف المدافع الإسباني سيرخيو راموس مع فريقه باريس سان جيرمان بسبب الإصابات المتكررة يومًا بعد يوم.

راموس لم يشارك مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم إلا في 5 مباريات فقط بسبب معاناته من الإصابات المتكررة في ركبته.

وكان راموس قد أصيب في تدريبات باريس في يناير الماضي ومنذ ذلك الحين لم يعود إلى الملاعب وحُرم من المشاركة أمام فريقه السابق، ريال مدريد في دوري الأبطال.

الكثير تحدث عن وضع راموس ووضع فرضيات من بينهم آلان روش، لاعب كرة القدم الفرنسي المعتزل، إذ اعترف بأن موسم الإسباني قد انتهى.



ماذا قال آلان روش؟



وقال الفرنسي عبر قناة "France +": "إنه رهان فاشل، الآن علينا أن نؤمن بالمعجزات".



وأضاف: "بالنسبة لي، انتهى موسمه، متى سيلعب؟ إذا لعب مباراتين وأصيب مرة أخرى، هذا مقلق".



واختتم: "أصعب شيء هو اتخاذ القرار، لم أستطع الجري بعد الآن بسبب كاحلي، لذا لم يكن لدي خيار سوى التوقف، وحده يستطيع أن يعرف".



ما هو سجل راموس مع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

منذ وصوله في الصيف وحتى شهر نوفمبر، عانى راموس من إصابة حرمته من المشاركة في أي مباراة مع باريس سان جيرمان.

عاد اللاعب في نهاية نوفمبر وخاض خمس مباريات، وكانت آخر مشاركاته أمام ريمس حيث سجل هدفًا وظهر بصورة مميزة للغاية.

يذكر أن راموس قد انضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي مع انتهاء عقده مع ريال مدريد وعدم التوصل لاتفاق لتمديده.

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