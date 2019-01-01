راموس: لست السبب وراء عودة زيدان إلى مدريد

زيدان يعود لإنقاذ البيت الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب سيرخيو راموس، قائد إسبانيا، بعودة زين الدين زيدان لقيادة ريال مدريد من جديد وأكد أنه لا يد له في الموضوع.

وعاد زيدان لتدريب الفريق الملكي بعد أقل من موسم من رحيله الصيف الماضي، وذلك بعد تدهور نتائج الفريق محلياً وأوروبياً.

وقال راموس في أعقاب فوز إسبانيا على مالطا بتصفيات أمم أوروبا: "عودته نبأ سعيد لكل اللاعبين، ليس قراراً أنا السبب فيه، حتى لو البعض يعتقد هذا".

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وأضاف: "أنا القائد وأعطي رأيي إذا طُلب، ولكن لا أُصدر القرارات، حتى لو أردتها".

وحول راموس حديثه إلى الانتصار في المباراة: "رغم غياب المدرب كنا مستعدين، الوضع كان صعباً ولكن المجموعة شعرت بمعاناة المدرب الشخصية".

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وأكمل: "نهدي الانتصار له ولعائلته، نحن هنا عائلة ونشعر بمشاكل بعضنا البعض".

وأخيراً، تحدث راموس عن اقترابه من تحطيم رقم إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب: "إيكر أسطورة حية وأتمنى تحطيم رقمه، هناك أشياء جميلة في الكرة".

وفازت إسبانيا بهدفين نظيفين على مالطا مساء الأربعاء في تصفيات أمم أوروبا، ووصل راموس إلى 164 مباراة، بفارق ثلاث مباريات عن كاسياس.