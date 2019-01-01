راموس وإنريكي يتبادلان المديح بعد انتصار إسبانيا

إسبانيا بقيادة راموس فازت على النرويج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى سيرخيو راموس، قائد إسبانيا، إعجابه بطريقة لعب وفلسفة المدير الفني لويس إنريكي مع الفريق بعد الانتصار على النرويج في تصفيات أوروبا.

وخطف راموس النقاط الثلاث لفريقه بعدما سجل ركلة جزاء حولت التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب لانتصار بهدفين مقابل واحد مساء السبت.

وقال القائد مع "تي في إي": "دائماً تملك حلم أن تحقق أمراً هاماً، نحن بدأنا ديناميكية عمل جديدة مع المدرب، وهو يملك فلسفة لعب رائعة".

ستيرلينج متعطش لتسجيل الأهداف - ساوثجيت 🗨️ pic.twitter.com/wFLmePOicN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

مالطا تحقق فوزًا تاريخياً غائباً منذ 2006 بتصفيات أوروبا

وأكمل: "سنرى مباراة تلو الأخرى، الفوز يعطيك الثقة، بدأنا طريقاً جديداً ولا يوجد طريقة أفضل من الانتصار أمام خصم معقد، كنا نعرف صعوبة المباراة".

وعن إصابته بالرأس في نهاية المباراة: "الآن أشعر بتحسن، أعتقد أن التأثير السلبي سيظهر لاحقاً".

وبدوره أشاد لويس إنريكي، مدرب الفريق، براموس مع "تيليدوبورتي" : "لاعب فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم العالمية، بشخصيته تلك كنت أعرف أنه سيسدد جيداً".

وتستكمل إسبانيا مشوارها في التصفيات الثلاثاء المقبل عندما تواجه مالطا.