بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

واصل المنتخب الإسباني، سجله المميز في تصفيات اليورو، بعد التأهل للمسابقة للمرة السابعة على التوالي.

إسبانيا كانت على وشك الخسارة في مواجهة السويد مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات.

رودريجو مهاجم الماتادور نجح في انتزاع هدف التعادل بالدقيقة 92، لتنتهي المباراة 1/1 وتصعد بلاده لليورو.

7 - 🇪🇸 🇪🇸 will play their seventh European Championship Finals in a row, their best streak ever:



1996

2000

2004

2008

2012

2016#EURO2020



Congratulations#EURO2020 #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/t3enqpzTlz