إنجاز مبهر لإسبانيا بعد ضمان التأهل ليورو 2020

سجل ناصع للإسبان في التصفيات منذ 1996

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

واصل المنتخب الإسباني، سجله المميز في تصفيات اليورو، بعد التأهل للمسابقة للمرة السابعة على التوالي.

إسبانيا كانت على وشك الخسارة في مواجهة السويد مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات.

رودريجو مهاجم الماتادور نجح في انتزاع هدف التعادل بالدقيقة 92، لتنتهي المباراة 1/1 وتصعد بلاده لليورو.

7 - 🇪🇸 🇪🇸 will play their seventh European Championship Finals in a row, their best streak ever:



1996

2000

2004

2008

2012

2016#EURO2020



Congratulations#EURO2020 #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/t3enqpzTlz — OptaJose (@OptaJose) October 15, 2019

وتعد هذه المرة هي السابعة على التوالي لإسبانيا، حيث صعدت للمسابقة أعوام 1996، 2000، 2004، 2008، 2012 و2016 وصولاً للنسخة القادمة.

وشهدت مباراة السويد غياب القائد سيرجيو راموس، وأكثر اللاعبين مشاركة بتاريخ إسبانيا بسبب تعرضه للإيقاف.

وتلعب إسبانيا في ما تبقى لها من مواجهات بالتصفيات أمام مالطة في 15 نوفمبر وضد رومانيا بـ18 من نفس الشهر.