راموس: أضعنا الصدارة بمذاق حلو ومر

تصريحات سيرخيو راموس عقب تعادل ريال مدريد أمام بيتيس

قال سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد إن التعادل أمام ريال بيتيس كان مخيبًا للآمال رغم أن الأداء كان مميزًا بالنسبة للفريق.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل فشل ريال مدريد في الارتقاء إلى صدارة الترتيب واستغلال تعثر برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف لهدف أمام ليفانتي عصر اليوم.

وحول ذلك قال سيرخيو راموس: "أضعنا الصدارة اليوم بعد تعثر برشلونة، كنا نتمنى أن ننهي اليوم ونحن على القمة ولكن ذلك لم يحدث"

وأضاف: "التعادل أمام بيتيس اليوم كان بمذاق حلو ومر، المر في الأمر أننا لم نستطع الفوز الذي كنا نحتاج إليه، والحلو أننا قدمنا أداء مميزًا طوال المباراة"

وتابع: "الأداء كان جيدًا وخلقنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، ولكن في النهاية لم ننجح في تحقيق الأهم ووضع الكرة في الشباك، علينا التعلم مما حدث وطوي صفحة المباراة"

وحول الجدل الدائر بخصوص ركلة الجزاء غير المحتسبة قال: "في مثل هذه المواقف تكون الأمور غريبة بعض الشيء، من المفترض أن تقنية الفيديو قد أدخلت إلى كرة القدم من أجل تلافي هذه الأخطاء، ليس لدي ما أقوله حول ذلك"

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وبهذه النتيجة فشل ريال مدريد في خطف الصدارة من برشلونة واكتفى بتقاسمها معه بـ 22 نقطة لكل منهما، وبفارق أهداف يعطي الفريق الكتالوني المركز الأول حتى إشعار آخر.