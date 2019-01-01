رامسي يوجه رسالة وداع لجماهير أرسنال بعد نهاية مشواره

ظهر للمرة الأخيرة بقميص المدفعجية أمام نابولي بالدوري الأوروبي

بعث آرون رامسي لاعب وسط أرسنال، برسالة وداعية لجماهير فريقه بعدما خاض مباراته الأخيرة مع المدفعجية.

رامسي تعرض للإصابة خلال مباراة الإياب للدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي أمام نابولي الشهر الماضي، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

الويلزي لن يشارك مرة أخرى بقميص أرسنال، حيث انتقل بالفعل إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر، يتم العمل بها بداية من الموسم القادم.

وقال اللاعب عن نهاية مسيرته مع النادي اللندني:"أشعر بالحزن الشديد بأن مباراة نابولي كانت الأخيرة لي، الإصابة ستبعدني عن المباريات المتبقية، لذلك أشعر بالإحباط لعدم إنهاء مشواري بالطريقة التي أردتها".

وأضاف:"بكل أسف الأمر ليس بيدي، كنت أسعى في الاستمرار ومنح أرسنال كل ما بوسعي، ولكني أشكر الجميع على الدعم الموجه لي".

واستكمل رامسي:"كانت رحلة حافلة داخل وخارج الملعب، العديد من الأشياء حدثت خلال 11 عاماً، كنت طفلاً صغيراً، والآن سأرحل رجلاً متزوجاً ولدي عائلة".

وأنهى نجم المدفعجية:"ستكون نهاية مؤثرة ومليئة بالمشاعر عندما أظهر للمرة الأخيرة على ملعبنا، أتطلع لرؤيتكم جميعاً وأشكركم من أعماق قلبي".

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً انتقل لأرسنال قادماً من كارديف سيتي في 2008، ونجح في تسجيل 65 هدفاً وصناعة مثلهم 371 مباراة بقميص الفريق.