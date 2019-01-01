رامسي يعود إلى أرسنال بعد زيارته ليوفنتوس

رغم عدم مشاركته للإصابة لكن رامسي سيظهر في نهائي الدوري الأوروبي

قرر آرون رامسي، لاعب أرسنال، السفر إلى باكو في أذربيجان لمساندة فريقه ضد تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

رامسي سافر إلى يوفنتوس ليحضر الاحتفالات بالتتويج بلقب الدروي الإيطالي.

وعلم Goal أن رامسي تواجد في تورينو لأجل وضع بعض الخطط لمسيرته مع الفريق بداية من الموسم المقبل وسوف يتابع مباراة أتالانتا مساء اليوم، الأحد.

واتخذ الويلزي قراره بالسفر مع بعثة أرسنال إلى أذربيجان لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي ومساندة الفريق يوم الأربعاء المقبل.

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/mcBnEb3DlZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

ووصل أرسنال إلى نهائي اليوربا ليج بعد إقصاء فالنسيا في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع تشيلسي.

رامسي حصل على تكريم خاص في آخر مباراة لأرسنال على ملعب "إمارات" ضد برايتون في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أنّ رامسي وقّع على عقد انضمامه إلى يوفنتوس بالمجان بعد انتهاء عقده في أرسنال.