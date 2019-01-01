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رامسي يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

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اللاعب سوف ينضم إلى صفوف يوفنتوس بالمجان بنهاية الموسم الجاري

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يصل الويلزي آرون رامسي، لاعب أرسنال، إلى تورينو اليوم، الأحد، للخضوع إلى الكشف الطبي قبل الانضمام إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم.

رامسي رفض تجديد عقده مع صفوف المدفعجية وسيصبح ثاني أعلى اللاعبين حصولًا على الرواتب في البيانكونيري.

لاعب أرسنال سوف يحصل على 6.5 مليون يورو مكافأة توقيع العقد مع السيدة العجوز بجانب 9 ملايين يورو لوكيل أعماله .

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وكان بطل الدوري الإيطالي قد يرغب في جلب اللاعب في يناير بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم، إلا أنّ أرسنال طلب الحصول على 20 مليون يورو وهو ما يرفضه يوفنتوس.

وفي حال فشل في جلب اللاعب في يناير فسوف يتم الانتظار لنهاية الموسم.

رامسي شارك بالامس، السبت، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي في الشوط الثاني أمام وست هام وخسر الجانرز بهدف نظيف.

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