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رامسي يبعث برسالة للاعبي أرسنال قبل نهائي الدوري الأوروبي

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Getty Images
رامسي لن يلعب المباراة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

بعث أرون رامسي، نجم أرسنال، برسالة مساندة للاعبي فريقه قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي، مؤكداً ثقتهم في تحقيق الانتصار.

ويغيب رامسي عن اللقاء بسبب الإصابة في العضلة الخلفية بمباراة ربع النهائي أمام نابولي، مما يعني غيابه عن اللقاء الأخير له كلاعب لأرسنال.

رامسي أتم انتقاله رسمياً لصفوف يوفنتوس في الأسابيع الماضية مجاناً بعد انتهاء عقده مع أرسنال وفشل الطرفان في وصول لاتفاق للتجديد.

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وقال رامسي في رسالة الفيديو التي نشرها حساب النادي الرسمي على تويتر: "أريد القول يا شباب إننا قمنا بعمل رائع ببلوغ النهائي، لذا لننهي الأمر ونخرج بالبطولة".

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وأضاف: "لنحارب من أجل بعضنا البعض ونعطي الأمر كل شيء، وأنا واثق من الانتصار، أراكم في باكو يا شباب".

تتويج أرسنال مساء الأربعاء إذا حدث على حساب جاره تشيلسي سيكون البطولة الرابعة لرامسي مع الفريق بعد ثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ولعب رامسي ما يزيد على 350 مباراة مع الجانرز منذ ظهوره الأول بقميص الفريق في 2008.

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