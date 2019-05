رامسي يبعث برسالة للاعبي أرسنال قبل نهائي الدوري الأوروبي

بعث أرون رامسي، نجم أرسنال، برسالة مساندة للاعبي فريقه قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي، مؤكداً ثقتهم في تحقيق الانتصار.

ويغيب رامسي عن اللقاء بسبب الإصابة في العضلة الخلفية بمباراة ربع النهائي أمام نابولي، مما يعني غيابه عن اللقاء الأخير له كلاعب لأرسنال.

رامسي أتم انتقاله رسمياً لصفوف يوفنتوس في الأسابيع الماضية مجاناً بعد انتهاء عقده مع أرسنال وفشل الطرفان في وصول لاتفاق للتجديد.

وقال رامسي في رسالة الفيديو التي نشرها حساب النادي الرسمي على تويتر: "أريد القول يا شباب إننا قمنا بعمل رائع ببلوغ النهائي، لذا لننهي الأمر ونخرج بالبطولة".

