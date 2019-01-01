رامسي يبدأ تدريباته مع يوفنتوس

رامسي يستهل مشواره مع يوفنتوس بتدريباته الأولى مع ماوريسيو ساري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بدأ النجم الويلزي أرون رامسي تدريباته مع نادي يوفنتوس اليوم بعدما شارك في الحصة التدريبية لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

وبات رامسي رسميًا لاعبًا ليوفنتوس بعدما انضم إلى البيانكونيري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع آرسنال.

وبعد تعافيه من الإصابة التي كانت قد لحقت به نهايات الموسم الماضي، خضع رامسي لبرنامج تأهيلي من أجل استعادة لياقته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وبمجرد أن أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة في الحصص التدريبية، استهل مشاركته فيها اليوم في أول تدريب له مع المجموعة.

وأشرف ماوريسيو ساري على التدريبات، في أول مرة يشرف على تدريب اللاعب الذي مدحه كثيرًا خلال تقديمه.

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يذكر أن رامسي سيرتدي الرقم 8 والذي ارتداه عدد من اللاعبين الكبار في تاريخ النادي كان آخرهم كلاوديو ماركيزيو.