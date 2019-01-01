رامسي عن سانشيز: إنتر يملك لاعباً خطيراً أعرفه جيداً

الويلزي يحذر من خطورة زميله السابق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حذر آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس من خطورة أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان الحالي، قبل اصطدام الفريقين يوم الأحد في الأسبوع السابع للكالتشيو.

وقال رامسي لبي بي سي سبورت:"إنتر تحسن كثيراً هذا الموسم. أنتونيو كونتي (المدرب) جعلهم منظمين للغاية ولم يفقدوا أي نقاط حتى الآن".

وأضاف:"سيكون الأمر صعباً، لديهم لاعبين عظماء، يتضمنون واحداً أعرفه جيداً منذ وقتي في آرسنال".

وأوضح:"يجب أن نحذر منه ومن اللاعبين الآخرين أيضاً، يجب أن نؤدي أفضل مباراة لنا لنحصد النتيجة التي نريدها.

وكان الثنائي قد جمعهما آرسنال الإنجليزي معاً، قبل أن يغادرا واحداً تلو الآخر.

يذكر أن سانشيز كان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في يناير 2018، قبل أن يرحل عنه معاراً إلى إنتر، فيما خرج رامسي في صفقة انتقال مجاني الصيف الماضي.