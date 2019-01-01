رامسي: الهدف لأرسنال يبقى بلوغ نصف النهائي والمربع الذهبي

رامسي افتتح التسجيل لأرسنال على حساب نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حدد أرون رامسي، نجم أرسنال، أهداف فريقه في اللقاءات المتبقية للموسم الجاري، وذلك في أعقاب تألقه وقيادته المدفعجية للانتصار على نابولي بالدوري الأوروبي.

وسجل رامسي هدفاً في فوز أرسنال بهدفين نظيفين مساء الخميس على ضيفه الإيطالي بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب "الإمارات".

وقال الويلزي مع "بي تي": "لا نقدم أداء جيد مؤخراً ولكن سبق وفزنا خارج أرضنا وقادرون على تكرار الأمر، متبقى فقط ست لقاءات بالموسم ونريد إنهاء المهمة".

وأكمل: "نريد الحلول في المربع الذهبي بنهاية الأمر وبلوغ نصف النهائي، الخروج بشباك نظيفة وهدفين نتيجة جيدة للذهاب وأنا سعيد، عانينا أمام فريق جيد".

أنشيلوتي متفاجئ من أداء لاعبيه أمام أرسنال

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ـــــــــــــــــــــــ هو الفائز بالدوري الأوروبي هذا الموسم 🏆 pic.twitter.com/79MSHoEVUm — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

واستمر رامسي: "كان يمكن أن أسجل مجدداً، ولكن نعرف صعوبة الملعب الذي سنزوره، هم أحد أفضل الفرق في أوروبا وجانبهم الحظ بعدم الاستمرار بدوري الأبطال".

وواصل: "يحتلون المركز الثاني في الدوري الإيطالي ويملكون الجودة، لعبنا معهم قبل سنوات ونعرف صعوبة مواجهتهم، ولكن نملك فرصة طيبة الآن".

وسيقام لقاء العودة بين الطرفين على ملعب "سان باولو" بنابولي مساء الخميس المقبل.