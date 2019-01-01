راكيتيش ينفي رغبته الرحيل ومالكوم يبحث عن فرصة

أكد مالكوم، لاعب برشلونة، سعادته بالحصول على دقائق اللعب فيما أشار زميله إيفان راكيتيش لرغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني لسنوات طويلة.

ب رشلونة انتصر بثنائية ليونيل ميسي في لقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني ليبتعد أكثر بصدارة الليجا.

وقال مالكوم في تصريحات عقب المباراة: "رغبتي الاستمرار وكتابة التاريخ في برشلونة وأعمل في كل حصة تهديفية بحثًا عن فرصة للمشاركة".

وتابع: "ما فعلناه في المباراة كان عظيمًا بحصد النقاط الثلاثة وسعيد بصناعتي هدف لميسي ولا أتحدث مع المدرب بل أترك عملي يظهر".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

من جانبه علّق راكيتيش على الفوز بقوله: "أنا سعيد في برشلونة وأتمنى الاستمرار لعدة سنوات دون شك".

وأوضح: "كل ما أرغب فيه هو الاستمتاع حاليًا وتقديم كل ما لدي في كل مباراة أتواجد فيها وسوف نرى ما الذي سيحدث".

واختتم :"مباراة الديربي دائمًا لها قيمة خاصة واستعدينا جيدًا للمباراة وحاولنا استغلال الفرص ونستحق الفوز والابتعاد أكثر بصدارة الليجا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة ابتعد أكثر بصدارة الليجا واتسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة.