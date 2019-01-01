راكيتيش يرفض عروضًا مغرية من الدوري القطري

الكرواتي يرفض الرحيل عن أوروبا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

رفض إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة، عدة عروض من قطر خلال الأيام الماضية بعد ابتعاده عن المشاركات مع النادي الكتالوني.

برشلونة حاول بيع راكيتيتش قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية إلى يوفنتوس ولكن الصفقة لم تتم.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ الكرواتي تلقى عدة عروض من أندية قطرية للانضمام لهم قبل غلق سوق الانتقالات في 30 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أنّ اللاعب رفض بصورة قاطعة مغادرة أوروبا واللعب في دول الخليج ولذلك ينتظر في برشلونة على أمل تحسن فرصته في اللعب.

الصحيفة أكدت أنّ وجود فرينكي دي يونج يرجح من إمكانية رحيل اللاعب ولكنّه قد ينتظر إلى يناير في ظل اهتمام من يوفنتوس وباريس سان جيرمان بضمه.

راكيتيش لم يلعب سوى 156 دقيقة فقط بجميع البطولات خلال الموسم الجاري مع النادي الكتالوني.