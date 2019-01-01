راكيتيش: لا تشغلنا قضية تشومي وبرشلونة الأفضل في العالم

تعرف على تصريحات راكيتيش بعد تجاوز ليفانتي في ثمن نهائي كاس ملك إسباني

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أكد إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان برشلونة، أنّ اللاعبين لا يهتمون بقضية تشومي مشيرًا إلى أنّه فخور للعب بأفضل فريق في العالم. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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برشلونة انتصر على ليفانتي بثلاثية نظيفة ليضمن التواجد في ربع نهائي كأس الملك.

وقال الكرواتي في تصريحات عقب المباراة: "في البداية أنا سعيد للمباراة التي قدمناها وتواجدنا في الجولة المقبلة".

وتابع: "لا أظن أن هناك أزمة فيما يعلق بمشاركة تشومي في المباراة الماضية، المسئولون في برشلونة يعرفون الأمر بصورة جيدة وكل ما كان مطلوبًا منا هو اللعب بصورة جيدة داخل الملعب".

راكيتيش أكد أنّ الأخبار دائمًا تنتشر بشأن برشلونة لكن لا أحد من لاعبي الفريق يهتم بهذه الأمور وخاصة تلك المتعلقة بإمكانية إقصاء الفريق موضحًا أن التركيز فقط يكن على المباراة.

خطوة أخرى نحو اللقب.. 🏆

✨برشلونة إلي ربع نهائي كأس الملك بعد ثلاثية في ليفانتي .



ديمبيلي ⚽⚽

ميسي ⚽ pic.twitter.com/yKQVKTxbjt

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وواصل: "لعب اليوم بديلًا لبوسكيتس وبالنسبة لي لا أجد أي أزمة في ذلك، كل هدفي أن أساعد الفريق بشتى الطرق الممكنة".

واختتم: "أشعر بحال جيد للغاية وسعيد بالمستوى الذي أقدمه مؤخرًا ولا أشعر بأي إرهاق بدني وفخور بأنني ألعب في برشلونة أفضل فريق في العالم".





برشلونة لم يخرج من الدور الإقصائي في كأس الملك منذ موسم 2012-2013 حينما ودّع أمام ريال مدريد في نصف النهائي.