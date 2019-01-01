راكيتيتش يواصل علو كعبه على ريال مدريد

النجم الكرواتي يهز شباك ريال مدريد مجددًا بالليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أحرز النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش هدفه الرابع على المستوى الشخصي في شباك ريال مدريد، وذلك بعد أن افتتح أهداف الكلاسيكو الذي استضافه ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

الهدف الذي أحرزه اللاعب الكرواتي في الدقيقة السادسة والعشرين من المباراة هو الثاني له بقميص برشلونة في شباك الميرنجي، حيث أنه أحرز هدفين بقميص إشبيلية ضد ريال مدريد.

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اللاعب الذي قاد منتخب بلاده لوصافة كأس العالم روسيا 2018 ساهم بهذا الهدف أيضًا في منح برشلونة رقمًا قياسيًا جديدًا في مواجهات الكلاسيكو، حيث استطاع الفريق الكتالوني هز شباك النادي الملكي في آخر 23 مباراة على التوالي في الليجا، وهو أفضل سجل تهديفي بين الفريقين.

يشار إلى أن أكثر فريق استطاع راكيتيتش أن يهز شباكه في الدوري الإسباني هو فريق ريال بيتيتس، برصيد خمسة أهداف، ثم ريال مدريد أربعة أهداف.