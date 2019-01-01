النتائج المباشرة
الانتقالات

راكيتيتش يخبر برشلونة عن رغبته بخصوص مستقبله

التعليقات()
Getty Images
راكيتيتش يجدد رغبته بالبقاء في برشلونة بعد عرض مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

جدد نجم وسط الميدان الكرواتي لبرشلونة إيفان راكيتيتش مطالبته بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

اختيارات المحررين

وكان مانشستر يونايتد هو آخر المهتمين بخدمات النجم الدولي الكرواتي في الفترة الأخيرة عقب شائعات احتمالية رحيل بوجبا.

وفي هذا السياق، ومع انضمام فرينكي دي يونج إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل، توقع الغالبية أن راكيتيتش سيرحل في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولكن رغبة النجم الكرواتي جاءت على عكس المتوقع، حيث جدد مطالبته باستكمال رحلته مع نادي برشلونة.

وأرسل راكيتيتش رسالة لبرشلونة مفادها "لا أود الرحيل عن هنا، ولا أرى مستقبلي إلا في برشلونة"

نحو أفضل مواسمه | كيف كان عام بنزيما الأول بدون رونالدو؟

يذكر أن إيفان راكيتيتش يعد عنصرًا أساسيًا بالنسبة للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي منذ بداية حقبته مع برشلونة.

إغلاق