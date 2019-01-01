راكيتيتش يؤكد استحقاق برشلونة الفوز في الكلاسيكو

صاحب هدف الفوز قدم أداءً رائعًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الكرواتي إيفان راكيتيتش، بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدف وحيد في كلاسيكو الدوري الإسباني، من تسجيله.

وجاء هدف اللقاء الوحيد من توقيع الكرواتي، ليؤكد تفوق البلاوجرانا على الملكي، بعد 3 أيام من إقصائهم من كأس ملك إسبانيا على نفس الملعب.

وقال متوسط الميدان عقب نهاية اللقاء:" دائمًا عندما نأتي نلعب بأريحية كبيرة، وبعد ثلاثة أيام استحقينا الفوز ونصارع من أجل الفوز وندخل اللقاء بقوة وشجاعة".

وأكمل: "حللنا المباراة الأخيرة بكل تفاصيلها، واليوم لعبنا بشكل جيد، وشكّلنا خطورة على مرماهم وحاولنا ردعهم لمنعهم من التعادل".

وأتم عن صراع لقب الدوري: "كل لاعب لديه أسلوبه ونصارع من أجل حجز المراكز الأساسية في مسابقة الدوري، مع احترامي لريال مدريد والجميع تقدمنا بخطوة هامة في صراع اللقب وسنستمتع مع الجماهير ونرى ماذا سيحدث".

ما رأيكم في ذلك يا @NetflixMENA 😅 pic.twitter.com/jGn1JFVQkB — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

ووسع برشلونة الفارق إلى 12 نقطة مع ريال مدريد، بانتظار نتيجة لقاء أتلتيكو مدريد غدًا.