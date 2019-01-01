راكيتيتش: نحترم مانشستر يونايتد وسولشار يعرف مزاياهم

إيفان راكيتيتش نجم وسط ملعب فريق برشلونة يشيد بمانشستر يونايتد ومديرهم الفني الجديد أولي جونر سولشار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد إيفان راكيتيتش نجم وسط ملعب فريق برشلونة بما يقدمه المدرب الجديد لمانشستر يونايتد أولي جونر سولشار رفقة الفريق في الأشهر الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راكيتيتش وشدد خلالها على ضرورة احترام مانشستر يونايتد بعد العودة التاريخية لهم أمام باريس سان جيرمان.

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وقال راكيتيتش:"لقد شاهدنا كم هم جيدون ونعلم أن الأندية الإنجليزي قوية في تلك الأوقات، ومانشستر يونايتد يمر بأوقات جيدة للغاية في الوقت الحالي".

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وأضاف: "سجلوا ثلاثة أهداف أمام باريس سان جيرمان وعلينا أن نحترم تلك العودة الكبيرة في النتيجة، لقد كانوا منظمين وقاتلوا من أجل تحقيق الفوز بوجود عدد كبير من الشباب".

وأكمل: "المدير الفني الجديد لهم يعرف مزاياهم بشكل كبير، هم يقومون بما يبرعون فيه بالفترة الأخيرة وعلينا أن نحترمهم".

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل في ملعب أولد ترافورد.