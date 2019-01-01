راكيتيتش سعيد بالعودة للمشاركة وبوسكيتس ينفي اعتزال ميسي

تعرف على تصريحات بوسكيتس وراكيتيتش عقب الفوز على ريال مايوركا

أكد إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة ، رغبته في البقاء داخل النادي بينما نفى سيرجيو بوسكيتس أن يكون ليونيل ميسي قد حدد موعد اعتزاله كرة القدم.

النادي الكتالوني حقق الفوز بنتيجة 5-2 على ريال مايوركا ليعود إلى صدارة ترتيب الليجا مرة أخرى بالتساوي في النقاط مع الملكي وبفارق الأهداف.

وقال راكيتيتش في تصريحات عقب المباراة: "لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا وتصرفنا بصورة جيدة تحت الضغط ونستحق الفوز. هناك بعض الأمور التي تحتاج للتطوير ولكن من الجيد الحصول على بعض الثقة داخل أرضنا قبل خوض المباريات في الخارج. لقد بدأنا نعود لتقديم الأفضل منذ أن لعبنا في مدريد والأمور تسير بعدها بشكل جيد".

وتابع: "هناك الكثير من الأمور التي حدثت خلال الأشهر الماضية. أحيانًا لا تفهم ما يحدث حولك ولكن عليك بقبول الأمر وأنا سعيد لأنني تجاوزت هذه المرحلة. كنت أتمنى اللعب وتقديم أفضل ما لديّ لأجل النادي لأنّه لا يوجد مكان لي أفضل من برشلونة حيث الاستمرار في جلب البطولات".

من جانبه علّق سيرجيو بوسكيتس على المباراة بقوله: "نحن على الطريق الصحيح ونتطور بصورة جيدة وهذا أمر رائع حتى نكون في أفضل أحوالنا خلال النصف الثاني من الموسم".

وواصل: "ما يقوم به ليونيل ميسي دائمًا مذهلًا وما قاله بشأن موعد اعتزاله أُسيئ فهمه، سوف يبقى معنا لأطول فترة ممكنة".

قائد برشلونة الثاني أكد أنّ إيفان راكيتيتش لم يحصل على دقائق لعب كافية لكنه استمر في التدريبات وعمل بجد لأجل الحصول على فرصته والمدرب قرر إعادة إشراكه بصورة أساسية مشيرًا إلى أنّه لاعب بإمكانيات كبيرة.

واختتم: "الثلاثي الهجومي (ميسي، سواريز وجريزمان) نجحوا مرة أخرى في تحقيق الفارق. جريزمان بدأ ينسجم مع طريقة لعب الفريق وأصبح يقدم مستويات أفضل وبالطبع كل هذه الأمور مؤشرات إيجابية لنا".

وسوف يخوض البلوجرانا مواجهة صعبة في ملعب "أنويتا" أمام ريال سوسيداد بينما يلعب البلانكوس ضد فالنسيا في "الميستايا" وذلك في آخر اختبار للطرفين قبل الكلاسيكو.