راكيتيتش: لم أكن صديقًا مقربًا من ميسي وسواريز قط

إيفان راكيتيتش نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي يتحدث عن علاقته بليونيل ميسي ولويس سواريز.

كشف النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة السابق وإشبيلية الحالي عن طبيعة علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن علاقته بليونيل ميسي ولويس سواريز لم تكن علاقة صداقة مقربة قط.

وقال راكيتيتش: "لقد قلت ذلك بالفعل من قبل، لم تكن علاقتي بميسي وسواريز علاقة أصدقاء بذلك القرب الذي يتم التحدث عنه، أظن أن مثل تلك الأمور صعبة في مجموعة من 24 لاعبًا".

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وأضاف: "أقرب أصدقائي كانوا أندريس إنييستا ومارك أندريه تير شتيجن، وكيفين برينس بواتينج، وجونيور فيربو في الموسم الماضي".

وأكمل: "أنا أحترم ميسي وسواريز كثيرًا، لقد لعبت معهم لست سنوات ولعبوا الدور الأهم في الفريق، وكل شيء معهما كان يسير بشكل طيب".

وأردف: "خلال فترة كورونا الجميع تقارب من بعضه البعض، وكنا مثل الجيران، أنا أشعر بالامتنان حقًا لطريقة تعامل الجميع معي هناك طوال تلك السنوات".

وأنهى تصريحاته بالحديث حول الاعتزال الدولي قائلًا: "ذلك هو القرار الأصعب بالنسبة لي في السنوات الماضية، لقد استمتعت بكل لحظة بقميص منتخب كرواتيا، بالأخص في كأس العالم".

جدير بالذكر أن راكيتيتش كان قد انتقل لصفوف إشبيلية في الصيف، وأعلن مساء الأمس عن اعتزاله اللعب بشكل دولي.