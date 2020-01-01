راكيتيتش : لا نهتم بمستوى ريال مدريد وأتمناها ليلة سيئة لمودريتش

مواجهة مرتقبة بين الفريقين في الدوري الإسباني

أكد إيفان راكيتيتش لاعب وسط إشبيلية، أن فريقه سيدخل مواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني، دون النظر لتاريخه أو الحالة التي يمر بها الآن.

ريال يمر بفترة من التخبط في الوقت الحالي، بسبب النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق، وكان آخرها الخسارة من شاختار بدوري أبطال أوروبا.

العملاق المدريدي يلعب مع إشبيلية اليوم، السبت، بالجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، ليكشف راكيتيتش عن رؤيته لهذه المواجهة.

وقال راكيتيتش لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"مع كل الاحترام الواجب، يجب التفكير في الفوز، نحن نعرف من هم وكيف سيلعبون وما يمكنهم فعله".

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وأضاف:"نعلم جميعًا أنهم يمرون بلحظات سيئة، لا ينبغي لنا أن ننظر إلى المنافس، بل نفعل ما لدينا من أجل الفوز ونحافظ على تركيزنا طوال المباراة".

وعن حاجة ريال مدريد للفوز لإنهاء السلسلة السلبية:"أكثر من يحتاج النصر هو نحن، نريد الفوز في كل مباراة ولا يهم الفريق المنافس".

وأما بالنسبة للعب أمام لوكا مودريتش:"الجميع يعرف لوكا، إنه أحد اللاعبين القلائل الذين يمكنهم تغيير فريق بأكمله ويمكنك رؤية أهميته، يبدو مرتاحًا ويلعب مباريات رائعة رغم النتائج السيئة، إنه في لحظة لطيفة وآمل ألا يحظى بمساء جيد ضدنا".

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العمل مع لوبيتيجي:"أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم، لديه طاقم تدريب جيد يعيش من أجلنا ويمنحنا أدق التفاصيل الخاصة بكل مواجهة".

جدير بالذكر أن إشبيلية يخوض المباراة وهو في المركز الخامس بجدول الدوري الإسباني بـ16 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر، مقابل 17 لريال صاحب المركز الرابع.