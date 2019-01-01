راكيتيتش على رأس أولويات مانشستر يونايتد لدعم وسط الملعب

اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم فريق برشلونة يتصدر أولويات مانشستر يونايتد لدعم خط الوسط في ميركاتو الصيف الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط ملعب برشلونة ضمن أولويات التدعيم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الشياطين الحمر يريدون ضم اللاعب بشكل فوري حال رحل الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق.

ولا يمانع برشلونة من عملية رحيل اللاعب الكرواتي في ظل اكتظاظ مركز وسط الملعب باللاعبين وكبر عمر لاعب إشبيلية السابق، وتراجع مستواه على فترات بالموسم الماضي.

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ويقدر فريق برشلونة إيفان راكيتيتش بحوالي ٥٠ مليون يورو، أي أن النادي سيوافق بشكل فوري على أي عرض يصل لتلك القيمة في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعد فريق إنتر ميلان أيضًا من الأندية التي كانت مهتمة بالحصول على خدمات إيفان راكيتيتش في الأشهر الماضية، لكنهم لم يرسلوا أي عروضًا لضمه.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد مهدد بفقدان خدمات اللاعب الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي الجاري لصالح ريال مدريد الذي يسعى لحصول عليه.