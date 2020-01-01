راكيتيتش: الـMSN سر قوتنا في 2015 ونحلم بالثنائية مع سيتين

تعرف على تصريحات راكيتيتش حول موسم الثلاثية

استرجع إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، ذكرياته مع التتويج بالثلاثية في موسم 2014-2015 وقيمة وجود الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار والمعروف باسم MSN.

برشلونة فاز على يوفنتوس يوم 6 يونيو 2015 بنتيجة 3-1 ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا الخامس في مسيرته ويصبح أول فريق في التاريخ يُتوج بالثلاثية للمرة الثانية.

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وكان داني ألفيش، نجم برشلونة السابق، تحدث عن هذا الموسم واصفًا الفريق بالملاكم الشهير محمد علي.

وقال راكيتيتش في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "اللعب بجوار ثلاثي الـMSN كان رائعًا، وكنا نشعر بخوف وقلق المنافسين من الفريق لأنهم مشتتين بمراقبة الثلاثي ومحاولة تجنب استقبال أي هدف".

وتابع: "كنا نستطيع الهجوم من كل مكان، ونخلق الفرص بشتى الطرق، وكنا الأخطر على الإطلاق، وفي موسم 2014-2015 كنا نتطور مع مرور الوقت وبحلول النهائي وصلنا إلى القمة. لقد كان أمرًا ممتعًا".

اللاعب الكراوتي أكد أنّ اللاعبين لم يتمنوا انتهاء الموسم لرغبتهم في مواصلة اللعب والاستمتاع، موضحًا أنّ الجميع كان يمتلك الشعور بالتفوق على أي منافس آخر في العالم.

وأوضح: "السر في ذلك هو التناغم بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، مع مدرب يعرف أدق التفاصيل ويحفزنا لتقديم الأفضل. كان موسمًا خياليًا ولا أنسى كل ما جرى فيه".

واختتم: "الموسم الحالي كان صعبًا والتوقف بسبب فيروس كورونا عقّد الأمور. نحتاج للتحسن في العديد من الجوانب للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن هدفنا باستمرار هو إنهاء شهر أغسطس ونحن متوجين بجميع الألقاب الممكنة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يعود للمنافسات يوم 13 يونيو المقبل بمواجهة ريال مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني.