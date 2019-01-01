راكيتيتش: الاستمرار في برشلونة مثالي بالنسبة لي

إيفان راكيتيش نجم وسط ملعب فريق برشلونة يؤكد على رغبته في الاستمرار رفقة النادي الكتالوني وسعادته هو وعائلته في إسبانيا بشكل عام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيش نجم وسط ملعب فريق برشلونة عن سعادته الكبيرة للتواجد في صفوف النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها اللاعب أن اللعب لبرشلونة والتواجد في إسبانيا مناسب للغاية بالنسبة له ويجعله سعيدًا.

وقال راكيتيتش: "أحب الحياة في إسبانيا، لكن لسوء الحظ لا يمكنني الحصول على باسبور آخر فأنا لدي جوازان سفر بالفعل، لولا ذلك لطلب الحصول على جواز إسباني".

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وأضاف: "عائلتي سعيدة هنا أيضًا ونجلاتي يشعران أنهما بخير في برشلونة، فهما قريبين من إشبيلية أيضًا، ذلك الاستمرار هنا أمر مثالي بالنسبة لي".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكد أن راكيتيتش قريب من الرحيل عن صفوف برشلونة في المستقبل القريب في ظل دعم الإدارة للفريق بأكثر من صفقة في منتصف الملعب.

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جدير بالذكر أن كل من إنتر الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي كانا قد أبديا رغبة في ضم اللاعب الكرواتي لصفوفهما بحسب تقارير عديدة.