رافينيا يكشف الدور الخفي لرونالدينيو ونيمار في انضمامه لبرشلونة

لاعب ليدز السابق يريد أن يرى اسمه مدونًا في تاريخ برشلونة.

أكد رافينيا لاعب ليدز يونايتد السابق وبرشلونة الحالي أن اللعب للنادي الكتالوني كان أحد أهم وأبرز أحلامه على الإطلاق والتي استطاع أخيرًا تحقيقها.

جاء هذا في تصريحات أدلى باه لصالح "لا فانجارديا"، وكشف خلالها عن تفاصيل جديدة أثرت على قراره بالانضمام إلى برشلونة، كان ضمنها نجم البرازيلي التاريخي رونالدينيو والحالي نيمار دا سيلفا.

وقال رافينيا: "لقد كان حلمي أن ارتدي قميص برشلونة، هذا هو النادي الذي كنت أتابعه منذ الصغر، منذ أن لعب لهم رونالدينيو، بوجوده بدأت أفهم المزيد حول تاريخ النادي".

وأضاف: "أردت أن أكون ضمن هذا التاريخ، كل تلك الرغبات كانت أقوى من أي عرض آخر بغض النظر عن الوضع المالي لتلك العروض".

وأردف: "رونالدينيو قدم التهنئة لي من خلال والدي، وأتحدث كثيرًا مع نيمار وأخبرني إنني في حالة قدومي فلن أندم، وكان على حق".

رافينيا كان أحد أبطال سلسلة من السجالات بين برشلونة وتشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية، قبل أن ينتهي به الحال في النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن رافينيا شارك بشكل رسمي في خمس مواجهات هذا الموسم كأساسي رفقة تشافي هيرنانديز وساعد الفريق على حصد 13 نقطة في الدوري الإسباني دون التعرض لأي هزيمة.