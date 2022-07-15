رافينيا يتمنى الوصول إلى "نصف ما حققه رونالدينيو".. ولابورتا: السامبا عادت لبرشلونة!

لابورتا يرى أن جيلًا ذهبيًا جديدًا يتشكل في برشلونة!

تحدث البرازيلي رافينيا باستفاضة كبيرة حول تحقيق أمنيته باللعب لبرشلونة، في المؤتمر الصحفي الذي تم تقديمه به لاعبًا جديدًا للفريق الكتالوني.

وقال رافينيا: "إنه شرف كبير أن أوجد هنا، أشعر بالامتنان لارتداء هذا القميص، هناك العديد من الأساطير الذين جاؤوا إلى هنا وصنعوا التاريخ وكانوا قدوات بالنسبة لي، أتمنى أن أصل لنصف مع حققوه، سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة برشلونة كي يعود مجددًا، أنا متحمس للغاية ولا أستطيع التصديق وكذلك الانتظار للمباراة الأولى، لقد كان حلمي منذ الطفولة أن آتي إلى هنا".

وأضاف: "ما أتخيله هو صناعة الأهداف لألبا وفيران وأنسو، إذا كان الرئيس لا يريد الحديث عن لاعبين آخرين فلن أفعل أنا ذلك".. في إشارة إلى ليفاندوفسكي.

نصف ما فعله رونالدينيو!

وعن المفاوضات مع برشلونة قال: "لقد قررت الانضمام إلى برشلونة منذ البداية، أردت اللعب هنا وفعلنا كل ما يلزم لتحقيق ذلك، لم أندم على اتخاذ هذا القرار أبدًا".

وأردف: "برشلونة قياسًا لعظمته يحارب دائمًا على كل البطولات، برشلونة يفكر في الألقاب، أعرف جودات اللاعبين هنا جيدًا وكذلك ما أستطيع منحه، أتيت إلى هنا بفكرة واحدة هي الفوز بالألقاب، منذ عامين تخيلت أنني سأكون في الفريق الوطني وسألعب لبرشلونة!".

وعن تأثير أساطير برشلونة البرازيليين عليه أكد: "لقد بدأت متابعة برشلونة منذ قدوم رونالدينيو إلى هنا وقد ترك تأثيرًا عظيمًا، سيكون من المبهر أن أترك ولو نصف جودة رونالدينيو، كذلك مع ديكو والبقية الذين امتلكوا التأثير، وكذلك حين أتى نيمار، هناك العديد من اللاعبين البرازيليين الذين صنعوا تاريخًا للنادي، لقد حلمت بالقدوم إلى هنا وصناعة التاريخ الخاص بي في برشلونة".

لقد عادت السامبا إلى برشلونة!

من ناحيته، قال رئيس برشلونة جوان لابورتا عن انضمام رافينيا إلى الفريق: "إنه أمر رائع لأنه في كل جيل ذهبي لبرشلونة كان هناك دائمًا لاعب برازيلي، رافيني يذكرنا باللاعبين الذين تركوا قاعدة البرازيليين هنا تزدخر، علينا أن نعيد علاقتنا بالمتعة والسحر وأن تعود مبارياتنا الجميلة، تشافي أصر على رافينيا كثيرًا، وأحب أن أشكر ديكو، لقد عادت السامبا إلى غرفة ملابس برشلونة، لم نسمع الأغاني البرازيلية في برشلونة منذ وقت طويل!".