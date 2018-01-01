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رافينيا: هذا عامي الأخير في بايرن ميونخ

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تعرف على تصريحات رافينيا بشأن مستقبله في بايرن ميونخ

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد رافينيا، لاعب بايرن ميونخ، عدم تجديد عقده مع البافاري بنهاية الموسم الجاري ورحيله عن بطل ألمانيا.

رافينيا صاحب الـ 33 عامًا لديه عقد ينتهي في يونيو المقبل وقد يرحل إلى الدوري الصيني.

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وقال البرازيلي في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "أعتقد أنّ فترتي في بايرن ميونخ وصلت إلى النهاية وهذه آخر 6 أشهر في مسيرتي رفقة البافاري".

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وتابع: "ربما أعود إلى البرازيل، ولكني لم أتفاوض مع أي نادي حتى الآن احترامًا للتعاقد مع بايرن ميونخ ولا أدري أين سألعب الموسم المقبل".

رافينيا انضم إلى بايرن ميونخ في 2011 ولعب 255 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 29 أخرى.

وحقق البرازيلي الدوري الألماني 6 مرات بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2013 ولقب الكأس 3 مرات والسوبر 4 مرات.

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