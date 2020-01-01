رافينيا: نيمار أصبح أكثر نضجًا عما كان عليه في برشلونة

رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة السابق يتحدث عن الفوارق بين نيمار في الفريق الكتالوني وفي باريس سان جيرمان

أشاد النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان بمواطنه نيمار دا سيلفا وبما يقدمه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع "تيليفوت"، وأكد خلالها أن نيمار أظهر نضجَا كبيرًا عما كان عليه في برشلونة قبل سنوات.

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وقال رافينيا: "لقد وجدت أن نيمار أصبح لاعبًا أكثر نضجًا بكثير عما كان عليه في برشلونة قبل أن ينضم لصفوف باريس سان جيرمان".

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وأضاف: "بكل وضوح نيمار هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن دواعي الشرف بالنسبة لي أن ألعب بجواره من جديد".

وأردف عن لقاء فريقه القادم في دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيج: "هي مباراة في غاية الأهمية، وستكون مفتاحية في شكل المجموعة، والنتيجة الوحيدة التي نبحث عنها هي الفوز".

وأنهى تصريحاته بشكر ماورو إيكاردي الذي ساعده على التأقلم في الفريق: "لقد ساعدني كثيرًا، وتواجده هنا حفزني للقدوم".

وأكمل زميله ماورو إيكاردي: "بالنسبة لي كمهاجم من الشرف أن ألعب لجوار نيمار ومبابي، هما من أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين في العالم، ويظهرون ذلك كل مباراة".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة "H" بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.