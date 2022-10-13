رافينيا متحديًا ريال مدريد: لو كان هناك من يجب عليه الحذر فهو أنتم!

الكلاسيكو الأول في الموسم الجاري بين ريال مدريد وبرشلونة سيقام في 16 من أكتوبر الجاري في ملعب سانتياجو برنابيو

رغم أن البرازيلي رافينيا؛ جناح أيمن برشلونة الإسباني، سيخوض كلاسيكو الأرض لأول مرة في تاريخه إلا أنه يبدو واثقًا تمامًا من تحقيق الفوز، مطالبًا لاعبي ريال مدريد بالحذر.

البرسا يحل ضيفًا على الملكي بعد غدٍ الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

هذا الكلاسيكو يعد بثمابة فض للشراكة بين الفريقين على المركز الأول في جدول الترتيب، إذ أن كلاهما في رصيده 22 نقطة.

ماذا قال رافينيا عن الكلاسيكو؟

البرازيلي انضم لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، ونجح في إحراز هدف الفوز لفريقه في المباراة الودية، التي جمعته بريال مدريد في يوليو الماضي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويبدو أن هذا الهدف منح رافينيا ثقة خاصة، إذ وجه رسالة تحذيرية للاعبي الريال قبل أقل من 72 ساعة من المباراة.

وقال رافينيا، خلال تصريحاته لـ"Movistar Plus": "نحن قادة، لو كان هناك من يجب أن يكون حذرًا، فهو ريال مدريد، نحن لدينا ثقة في أنفسنا، نعلم ما يجب علينا فعله كي نحقق لقب الدوري، ونأمل أن نعود بالفوز من ملعب سانتياجو برنابيو".

يذكر أن مباراتي الموسم الماضي، انتهى الذهاب منها بفوز ريال مدريد 2-1، فيما حقق برشلونة الفوز في الإياب بنتيجة 4-0.

لكن الملكي خطف لقب كأس السوبر الإسباني من البرسا في الموسم الماضي، بعدما أسقطه بثلاثية مقابل هدفين.