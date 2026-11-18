مشاركة تابع GOAL على جوجل

لا تمر فترة توقف دولي واحدة؛ إلا ويثير فيها النجم البرازيلي المخضرم رافينيا دياز، جدلًا واسعًا للغاية.

إعلان

جدل رافينيا كان يتمثّل في عودته إلى ناديه الكتالوني برشلونة، وهو يعاني من الإصابة؛ بعد كل مشاركة بقميص المنتخب البرازيلي، خلال فترات التوقف الدولي.

لكن في فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ جاء الجدل مغايرًا نوعًا ما، وسط عدم تعرض اللاعب لأي إصابة مع منتخب السامبا.

نعم.. رافينيا في فترة التوقف الأخيرة، تعرض للطرد خلال "ودية" البرازيل ضد اليابان؛ إلا أنه لم يعد إلى برشلونة، وفضّل البقاء في معسكر منتخب بلاده.

وظل نجم العملاق الكتالوني مع منتخب البرازيل، حتى نهاية "ودية" سنغافورة، في ختام فترة التوقف الدولي؛ رغم إيقافه بسبب "الطرد" أمام اليابان.

إعلان إعلان

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على سريان الإيقاف الناتج عن حالات الطرد، حتى في المباريات الدولية الودية.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية برشلونة الدوري الإسباني 08:00 فياريال

المهم.. تم توجيه سؤال إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بشأن سبب عدم عودة رافينيا إلى برشلونة، بعد طرده أمام الساموراي الياباني؛ ليؤكد أن اللاعب نفسه أراد البقاء مع زملائه.

كما أجاب البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، على نفس السؤال تقريبًا؛ موضحًا أن القرار كان مشتركًا بين رافينيا والمنتخب البرازيلي باعتباره أحد قادة "السامبا"، وأن عودة اللاعب مبكرًا للنادي لم تكن لتغير البرنامج التدريبي.

إعلان

وما قاله أنشيلوتي وديكو؛ ربما يقودنا إلى حقيقة مهمة للغاية، وهي: "رافينيا راهن على حب برشلونة وجماهيره حتى لا يتم اتهامه بخيانة البرازيل".

إثبات رافينيا ولاءه أمام البرازيليين

Getty Images

ولشرح ما نقصده بخصوص الحقيقة سالفة الذكر؛ يكفي أن نعود إلى تصريحات رافينيا في بداية فترة التوقف الدولي الأخيرة، والجدل الذي أعقبها مباشرة.

إعلان

رافينيا قال وقتها؛ إنه تحدث مع أنشيلوتي بشأن إدارة دقائق لعبه في "وديات" البرازيل، حتى لا يتعرض للإصابة مجددًا، مثلما حدث في فترات التوقف الماضية.

هل تعلمون ماذا حدث بعدها؟! ؛ رافينيا تعرض لهجوم عنيف من البرازيليين، الذين شككوا في ولائه للمنتخب الوطني.

إعلان

ثم جاء الطرد في "ودية" اليابان؛ ليتعرض رافينيا لاتهامات بأنه تعمد ذلك، من أجل عدم المشاركة في مباراة سنغافورة.

وبالطبع.. مغادرة رافينيا معسكر المنتخب البرازيلي آنذاك؛ كان من الممكن أن تعزز الاتهامات الموجهة ضده، بأنه تعمد الطرد أمام اليابان، حتى يعود إلى برشلونة مبكرًا.

إعلان

لذا؛ ربما فضّل النجم البرازيلي البقاء مع كتيبة السامبا حتى لو لم يشارك ضد سنغافورة، ليؤكد ولاءه ويخرس الأفواه التي تهاجمه وتشكك فيه.

رهان رافينيا على حب البرشلونيين

Getty Images

وعلى الرغم من أن قرار رافينيا، بعدم مغادرة معسكر منتخب البرازيل، بعد الطرد أمام اليابان، قد أغضب قطاعًا كبيرًا من عشاق برشلونة؛ إلا أن هذا اللاعب دائمًا ما يراهن على بعض الأمور، و هي:

إعلان

* أولًا: غضب البرشلونيين منه مؤقت؛ حيث يغفرون له بمجرد تألقه في مباريات الفريق.

* ثانيًا: البرشلونيون يقدرون تضحيات رافينيا الكثيرة؛ سواء برفض العروض الضخمة من أجل البقاء، أو حتى تغيير مراكزه لخدمة الفريق.

إعلان

* ثالثًا: لا يوجد أي برشلوني عاشق؛ يستطيع أن يساوم على أن رافينيا لا يبخل بقطرة عرق، في مباريات الفريق الأول.

أما في البرازيل فالأمر مختلف؛ فهناك غضب كبير على الجيل الحالي، الذي لم يحقق أي إنجاز للمنتخب الوطني حتى الآن.

إعلان

وأساسًا.. يتم اتهام هذا الجيل البرازيلي، بأنه يسيء إلى سمعة المنتخب الوطني، بسبب عدم الجدية فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ فما بالك إذا وصل الأمر إلى التشكيك في الولاء، والتهرب من المعسكرات.

أي إن رافينيا ربما أراد حماية نفسه في البرازيل؛ حتى ولو كان ذلك على حساب غضب بعض البرشلونيين، بشكل مؤقت.