"لا أعرف إذا كان يملك صديقة ولكن" .. فان دير فارت يثير الجدل من جديد بتصريحاته عن نجم هولندا

ساهم براين بروبي بشكل كبير في فوز المنتخب الهولندي على تونس بنتيجة 3-1، حيث سجل هدفاً في المباراة. وأجرت قناة NOS مقابلة مع المهاجم بعد المباراة، حيث كان يجيب بإجابات قصيرة بشكل لافت للنظر في كثير من الأحيان، مما أثار ضحك رافائيل فان دير فارت وغيره.

وأشار بروبي، من بين أمور أخرى، إلى رغبته في إثبات نفسه في كأس العالم. وعندما سُئل عن مدى سعادته بنجاحه في ذلك، أجاب بجدية واقتضاب: «سعيد جدًا».

بعد انتهاء المقابلة المباشرة، عادت قناة NOS مباشرةً إلى الاستوديو، حيث لم يستطع فان دير فارت، من بين آخرين، كتم ضحكته بسبب «المقابلة الخالية من الهراء».

وقال لاعب ريال مدريد السابق: "أنا أفكر الآن. لا أعرف إن كان لديه صديقة، لكن إذا ذهبت في موعد غرامي وتحدثت بهذه الطريقة، فستهرب منك، أليس كذلك؟"

وأتبع ضاحكًا: "أنا أجد الأمر رائعًا حقًّا. يا له من شاب لطيف. وإذا أدى أداءً جيدًا، فستكون هذه المقابلات أكثر متعةً بالطبع".

يخوض بروبي حتى الآن كأس العالم بشكل رائع. بدأ مهاجم سندرلاند المباراة الأولى في دور المجموعات، ضد اليابان، على مقاعد البدلاء، لكنه شارك في التشكيلة الأساسية في كل من مباراتي السويد وتونس.

ويبدو من غير المرجح أن يفقد بروبي مكانه الأساسي قريبًا. فبعد تسجيله هدفين ضد السويد، نجح أيضًا في التسجيل ضد تونس، ليرتفع رصيده الإجمالي إلى ثلاثة أهداف في كأس العالم.

فان دير فارت كان خرج واعتذر عقب أن أثار أزمة بتصريحاته أثناء تحليل لقاء منتخب بلاده ضد اليابان عقب أن قال إن التشابه في الشكل بين لاعبي الفريق الآسيوي أحد الأسباب في تلقي هولندا الهدف الثاني، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات ضده رغم تأكيده في وقتها بأنه لم يقصد الإهانة بتلك الكلمات.