أعرب المحلل في قناة NOS، رافائيل فان دير فارت، عن خيبة أمله الشديدة في المنتخب الهولندي. فقد خرج الفريق من كأس العالم ليلة الاثنين بعد خسارتهم أمام المغرب بركلات الترجيح، لكن خطة المدرب رونالد كومان هي التي أثارت الاستياء بشكل خاص.

وقد بدأ كومان المباراة ضد المغرب، بشكل مفاجئ، بخمسة لاعبين في خط الدفاع. وفي المباراة ضد المكسيك، استبدل تيجاني رايندرز بناثان أكي.

ويخلص فان دير فارت إلى أن المدرب المخضرم قد فشل. «لقد نجحت في اجتياز مجموعة صعبة بشكل جيد. ثم بدأت الأمور تسير على ما يرام. فما الذي يدور في رأسك لتقرر أن تفعل كل شيء بشكل مختلف ضد المغرب؟»

«أنا حقاً لا أفهم شيئاً على الإطلاق»، يصرخ فان دير فارت. ثم يسلط الضوء على أحد أكبر نقاط التنافر في المنتخب الهولندي.

وانتقد فان دير فارت لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونج «لعب فرينكي اليوم أسوأ مباراة رأيتها منه على الإطلاق. أمر مخيب للآمال حقاً. لكن هل السبب في ذلك هو النظام التكتيكي؟»

«أعتقد أن خط وسط المغرب هو أفضل خط في الفريق. ثم تذهب لمواجهته بلاعبين اثنين فقط؟ أنا لم أدرس لأصبح مدرباً، لكن هذا يبدو لي غير ملائم بعض الشيء.»

«فرينكي لا يبرع إلا عندما تكون الكرة في حوزتنا، لكننا لم نمتلك الكرة على الإطلاق اليوم، لذا كان فرينكي غير مرئي تمامًا. هذا هو لاعبنا... وكودي جاكبو سجل ذلك الهدف، لكنه بالطبع لم يلمس الكرة تقريبًا»، هكذا اختتم فان دير فارت انتقاده اللاذع.