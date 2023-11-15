رافاييلا بيمنتا تكشف تفاصيل "حادثة القطار" بين مينو رايولا وأليكس فيرجسون

قصة مثيرة تخص انتقال بول بوجبا

أجرت وكيلة اللاعبين الشهيرة "رافاييلا بيمنتا" حوارًا شيقًا مع صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية كشفت خلاله تفاصيل ما وصفته بـ "حادثة القطار" بين مينو رايولا وأليكس فيرجسون المدير افني السابق مانشستر يونايتد.

بيمنتا لم تكن وجهًا معروفًا خلال حياة شريكها الراحل "رايولا"، لكن اسمها بدأ يُتداول في الإعلام بقوة بعد وفاته عام 2022، وقد قادت عملية انتقال موكلها إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد صيف 2022.

البرازيلية أكدت خلال الحوار دعمها الكامل لموكلها بول بوجبا، والذي يُواجه اتهامات بتناول مواد منشطة وإمكانية الإيقاف لمدة طويلة، وقد رفضت تمامًا الحديث عن الأمر بحجة أنه يرتبط بجوانب قانونية لا يجب الحديث عنها في الإعلام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد عادت بيمنتا لمسيرة نجم الوسط الفرنسي وقالت عن عودته من يوفنتوس إلى اليونايتد عام 2016 "طلبت من رايولا آنذاك أن تزيد الصفقة بيورو واحد عن صفقة انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد، وذلك حتى نحطم الرقم القياسي للوكيل جوناثان بارنيت الذي عمل على صفقة اللاعب الويلزي، وقد انتهت الصفقة بأكثر من ذلك اليورو الواحد".

تابعت حول فترة بوجبا الأولى في النادي الإنجليزي "أذكر اجتماعًا مع السير أليكس فيرجسون خلال فترة بوجبا الأولى مع يونايتد، لا يُمكنني وصف ذلك بالاجتماع بل أسميه حادثة قطار، لقد بدأ بشكل سيئ وانتهى بنفس الشكل، رايولا كان غاضبًا جدًا وجاء السير وكان غاضبًا جدًا ووجهه أحمر تمامًا، حتى أنه ضرب الطاولة فانسكب الشاي في كل مكان، لقد كانت كارثة".

يُشار إلى أن بوجبا حظي بتجربة سلبية مع يونايتد انتهت برحيله عنه صيف 2022 وعودته إلى يوفنتوس.