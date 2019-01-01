فاران جاهز للمشاركة مع ريال مدريد بكلاسيكو الدوري أمام برشلونة

النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع فريق ريال مدريد مستعد للمشاركة مع فريقه ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري غدًا السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استعداد النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع فريق ريال مدريد للمشاركة في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة غدًا السبت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب قد اشترك في مران الفريق بشكل طبيعي وأصبح مستعدًا للتواجد في المباراة الهامة.

وذكرت الصحيفة أن المدرب سانتياجو سولاري كان قد بدأ خطته بالفعل من أجل إيجاد بديل لفاران في مباراة يوم السبت وكان ذلك البديل هو خافي سانشيز صاحب الـ 21 عام ولاعب الفريق الثاني.

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وتدرب خافي مع الفريق بالأمس الخميس لكنه لم يتواجد في تدريبات اليوم الجمعة بعد عودة رافاييل فاران، الذي ظهر في التدريبات ولديه ضمامة جراح على ركبته.

وكان فاران قد تعرض لعدة إصابات بجراح في الركبة على أثر تدخله في محاولة لإنقاذ مرمى فريقه من الهدف الثاني أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد سيدخل لقاء الغد السبت وهو في المركز الثالث وبعيدًا عن برشلونة المتصدر بفارق تسع نقاط وسيحاول تقليص ذلك الفارق بتحقيق الفوز الأول له على البلوجرانا هذا الموسم.