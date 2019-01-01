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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

راعي جديد ينضم لباريس سان جيرمان

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Getty Images
شركة الشحن الإيطالية تدشن شعارها في حديقة الأمراء..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تقرر أن تعلن إدارة باريس سان جيرمان شراكتها اليوم مع شركة "إم إس سي كروزيز" القائمة في سويسرا.

 

يأتي ذلك على هامش لقاء الفريق مع مونتبلييه ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

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وتعمل الشركة التابعة لشركة شحن البحر الأبيض المتوسط الأم في إيطاليا، في مجال النقل البحري، وستمنح نادي العاصمة مبلغ 2 مليون يورو سنوياً.

وسيتم إعلان عقداً جديداً للرعاية في مارس أيضاً، قبل الإعلان عن الراعي الجديد للقميص.

يأتي ذلك كطوق نجاة لباريس سان جيرمان الباحث عن المزيد من عقود الرعاية لمجابهة قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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