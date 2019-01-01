راش: موسم ليفربول ناجح حتى لو لم نحقق بطولات

إيان راش نجم فريق ليفربول التاريخي يشيد بما يقدمه فريقه من مستويات في الموسم الجاري من خلال كل البطولات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد إيان راش نجم فريق ليفربول التاريخي بما يقدمه الفريق من مستويات في الموسم الجاري وبوصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا واستمراره في المنافسة على لقب البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راش وأكد خلالها أن موسم الريدز سيكون ناجحًا حتى لو لم يحققوا أي بطولة فيما تبقى من الموسم.

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وقال راش: "أنا أستمتع بمشاهدة ليفربول يلعب كرة القدم ويحقق الفوز في المباريات خلال الفترة الجارية، حتى لو لم يحقق الفريق الفوز بأي شيء سيظل ذلك الموسم مذهلًا".

وأضاف: "ليفربول حقق أكثر من المتوقع منه بالوصول لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، لكننا وضعنا لأنفسنا معايير بعد الوصول للنهائي، علينا أن نحافظ عليها".

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وأكمل: "الفريق تطور بشكل واضح حتى لو لم يحقق البطولات، أنا سعيد بما هو عليه الوضع في الموسم الجاري، أتمنى نحقق الدوري ودوري الأبطال، سيكون أمرًا مذهلًا لو خسر ليفربول الدوري الإنجليزي بهزيمة واحدة فقط، لكن ذلك يظهر كيف أن مانشستر سيتي قوي للغاية".

جدير بالذكر أن ليفربول حاليًا على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة وخلفه مانشستر سيتي بـ 89 نقطة لكن الأخير له مباراة يخوضها ضد بيرنلي بالغد الأحد.