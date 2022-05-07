راش: صلاح سألني كيف سجلت أهدافي .. هو الأفضل في العالم!

أكد إيان راش نجم فريق ليفربول التاريخي أن المصري محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في العالم بالوقت الحالي متفوقًا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راش على هامش حفل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وكشف خلالها تفاصيل حديثه رفقة صلاح.

وقال راش: "أتذكر عندما قابلته بعد مباراة ليدز، سألني كيف سجلت 300 هدف، فقلت له إنهم في الواقع 346 هدفًا".

وأضاف: "ما قام به من أجل ذلك النادي هو أمر مذهل للغاية، لقد شاهدت الذي يستطيع القيام به خلال السنوات الأخيرة مع ليفربول".

وأردف: "في آخر 10 أو 15 عامًا كان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما الأفضل في العالم، لكن هذا الموسم صلاح هو أفضل لاعب".

وأكمل: "ليس فقط بسبب ما يفعله في الملعب والأهداف التي يسجلها، لكن خارجه أيضًا، والعمل الذي يقوم به دون كرة".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، قبل ثلاث جولات فقط من النهاية.