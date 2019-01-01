راش: بيل سيعود لما كان عليه في الدوري الإنجليزي

إيان راش نجم فريق ليفربول المعتزل يؤكد على ثقته في عودة جاريث بيل لما كان عليه قبل الانضمام لصفوف ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع إيان راش نجم فريق ليفربول المعتزل عن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الحالي وتوتنهام السابق وعن تراجع مستواه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راش وأكد خلالها أن بيل يمكنه العودة لأفضل حالاته في المستقبل القريب، وقدم الدعم له.

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وقال راش: "الأمور تكون صعبة عندما يريد ناديك أن يتخلص منك في حين أنك تريد البقاء، يجب على الجماهير أن تمنح بيل التحية وتصفق له".

وأضاف: "كل مدرب له طريقة خاصة، فلنأمل أن يعود جاريث بيل بشكل صحيح لما كان عليه من قبل في الدوري الإنجليزي، لأن الجميع يريد أن يراه هكذا".

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وأكمل: "لا يزال أمام بيل المستقبل، لكن عليه اتخاذ القرار، في آخر مواجهات ويلز لم يكن في أفضل حالاته، لكن حتى أعظم اللاعبين لا يستطيعون أن يبقون في أفضل حالاتهم طوال الوقت".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت مانشستر يونايتد بضم جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.