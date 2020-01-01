راشفورد يكشف دور فان جال وجيجز في تطوره مع مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد يكشف عن دور المدرب الهولندي لويس فان جال في تطوره مع الشياطين الحمر.

أعرب اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد عن امتنانه للعمل رفقة المدرب الهولندي لويس فان جال المدير الفني الأسبق في صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راشفورد وأكد خلالها أن فان جال له الفضل في صعوده للفريق الأول وفي منحه الثقة باللعب في تلك المستويات.

وقال راشفورد: "وقتي مع لويس فان جال كان جيدًا للغاية بالنسبة لي، لقد ساعدني هو وراين جيجز بشكل واضح في البداية عندما لعبت للفريق الأول".

وأكمل: "التحول من الفريق الرديف للفريق الأول ليس بالأمر السهل، كما أنني لم ألعب للرديف لفترة طويلة للغاية لذلك لم تكن الأمور سهلة في البداية".

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وأضاف: "تلقيت الكثير من التهنئة والاشادة في المرة الأولى التي شاركت فيها من الجميع، والأهم بالنسبة لي في ذلك اليوم كانت كلمات فان جال لي، أتذكر المباراة كانت أمام توتنهام في ملعبهم".

وأنهى تصريحاته: "في بعض الأحيان نكون نحن ألد أعدائنا، عندما حققنا الفوز بكأس الاتحاد مع فان جال تصورنا أننا سنعود للفوز بكل البطولات لذلك التوقعات كانت عالية للغاية".

جدير بالذكر أن راشفورد أصبح من أهم نجوم مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة حيث شارك هذا الموسم في 26 مباراة وسجل خلالهم 16 هدفًا وصنع خمسة.