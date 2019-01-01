راشفورد يكرر إنجاز الثلاثي الرهيب بعد التسجيل في واتفورد

إنجاز لم يتحقق منذ موسم 2012/2013 في مانشستر يونايتد

واصل ماركوس راشفورد تألقه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ليسجل مرة أخرى في شباك واتفورد بالدوري الإنجليزي.

يونايتد يستضيف واتفورد في إطار الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج، طامحاً في تحقيق الفوز بسباق المنافسة على الأربعة الكبار.

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راشفورد نجح في افتتاح التسجيل للشياطين الحمر بالدقيقة 29، مستغلاً تمريرة طويلة من زميله لوك شاو.

هدف الدولي الإنجليزي جعل يونايتد يمتلك 3 لاعبين نجحوا في تسجيل 10 أهداف أو أكثر بالدوري خلال موسم واحد.

3 – Man Utd have had three players score 10+ goals in 2018-19 (Rashford, Lukaku, Pogba) - the first time they have achieved this feat since 2012-13 (Hernandez, Rooney, van Persie). Trio. — OptaJoe (@OptaJoe) March 30, 2019

ويجاور بذلك راشفورد كلاً من الفرنسي بول بوجبا "11 هدف"، والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 12 هدف حتى الآن.

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وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها ثلاثي يسجل أكثر من 10 أهداف بنفس الموسم، منذ ما حققه روبن فان بيرسي وواين روني وخافيير هيرنانديز في موسم 2012/2013.

يذكر أن يونايتد يخوض المباراة وهو في المركز الخامس بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع.