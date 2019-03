راشفورد يكرر إنجاز الثلاثي الرهيب بعد التسجيل في واتفورد

واصل ماركوس راشفورد تألقه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ليسجل مرة أخرى في شباك واتفورد بالدوري الإنجليزي.

يونايتد يستضيف واتفورد في إطار الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج، طامحاً في تحقيق الفوز بسباق المنافسة على الأربعة الكبار.

راشفورد نجح في افتتاح التسجيل للشياطين الحمر بالدقيقة 29، مستغلاً تمريرة طويلة من زميله لوك شاو.

هدف الدولي الإنجليزي جعل يونايتد يمتلك 3 لاعبين نجحوا في تسجيل 10 أهداف أو أكثر بالدوري خلال موسم واحد.

3 – Man Utd have had three players score 10+ goals in 2018-19 (Rashford, Lukaku, Pogba) - the first time they have achieved this feat since 2012-13 (Hernandez, Rooney, van Persie). Trio.